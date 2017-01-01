İnci kefalinin tatlı sulara göçü başladı

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VAN (AA) - Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme dönemi olduğu için avlanılması yasaklanan inci kefalinin tatlı sulara göçü başladı.

Van-Ağrı karayolu Erciş Balık Bendi mevkisindeki Deli Çay'da üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu görsel bir şölen sunuyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahar mevsimiyle Van Gölü çevresinde muhteşem bir olaya tanıklık ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 14 yıldır inci kefalinin korunması ve Van Gölü'nde balıkçılık yöntemleriyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini anlatan Akkuş, bu balığın üreme dönemi geldiğinde güvenlik güçleri ve diğer ilgili resmi kurumlarla iş birliği içinde çalışma yaptıklarını belirtti.

- "Lütfen balığımıza sahip çıkalım"

15 Nisan'dan itibaren dere ağızlarında toplanmaya başlayan balıkların artık hızla derelere girmeye, büyük çaylara göç etmeye başladığına dikkati çeken Akkuş, "Lütfen balığımıza sahip çıkalım. Üreme döneminde derelere giren balığı avlayanları güvenlik güçlerine bildirelim. Çünkü balık bizim balığımız. Onu yaşatabilirsek, koruyabilirsek, bizden sonraki nesillere aktarırız ve bizden sonraki nesillere daha güzel bir dünya bırakırız." dedi.

İnci kefalinin göçünü izlemek için bölgeye çok sayıda kişinin geldiğini anımsatan Akkuş, şöyle konuştu:

"Bu bölgeyi korursak nelerin, korumazsak nelerin olacağını çok iyi gördük. Geçen yıllarda burası kaçak avcılık yapılan ve sarhoşların gezdiği bir mekandı. Günümüzde Erciş’in adeta dış dünyaya açılan yüzü oldu. Sadece Erciş’ten değil Van’dan, diğer illerden bir sürü insan buraya geliyor. İnci kefalinin Erciş için Van için nasıl önemli bir değer olduğunu daha iyi anlıyoruz. İnci kefalini daha iyi tanıtabilirsek daha büyük bir marka haline gelecek."

İnci kefali için 15 Nisan'da başlatılan av yasağı 15 Temmuz'da sona erecek.











