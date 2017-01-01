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Tüpraş'ta toplu iş sözleşmesi

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:51
Tüpraş'ta toplu iş sözleşmesi

KOCAELİ (AA) - Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, "Uzun yıllardır örgütlü bulunduğumuz Tüpraş işletmesi için imzaladığımız sözleşme, bugün sadece parasal haklarıyla değil, idari maddelerdeki düzenlemeleriyle de Türkiye'nin en ileri sözleşmelerindendir." dedi.

İzmit'teki basın toplantısında Yaşar, sözlerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Ülkenin içerisinden geçtiği bu olağanüstü dönemde emeğin temsilcisi olan sendikalar ve sivil toplum örgütleri olarak çalışanların haklarını korumak ve demokrasinin olmazsa olmazı olan örgütlü toplumun gereğini yerine getirmek için çaba gösterdiklerini dile getiren Yaşar, geçen ay yapılan referandumda ortaya çıkan tablonun çok iyi okunması ve buna uygun bir şekilde hızla normalleşme yönünde adımlar atılarak toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına yoğunlaşılması gerektiğini kaydetti.

Yaşar, ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olanTüpraş ile toplu iş sözleşmesi süreci yaşadıklarını hatırlatarak, "Aliağa, Batman, Kırıkkale ve Kocaeli şubelerine bağlı toplam 3 bin 887 üyemizin çalıştığı Tüpraş işletmesinde 1 Ocak 2017-31 Aralık 2018 yürürlük dönemi için 15 Mayıs tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır." dedi.

Toplu iş sözleşmesiyle ilgili bilgiler veren Yaşar, şöyle devam etti:

"Toplu iş sözleşmesi öncesi ortalama aylık çıplak brüt ücretin 3 bin 984 lira olduğu işletmede, sözleşmenin birinci yılı ilk 6 ay için ücretlerimize yüzde 9 oranında ücret zammı alınmıştır. Bu oran aynı dönem için geçerli olan altı aylık enflasyon oranının, yani yüzde 4,73 oranının yaklaşık iki katıdır. Sözleşme ile 1 Temmuz 2017 tarihinde ikinci 6 ay için, 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır. Mayıs ayı başında açıklanan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 8'dir. Ücret zammı dönemimiz olan Temmuz 2017 ayı başında açıklanacak enflasyon oranının da bu oran veya üzerinde olması olasılık dahilindedir. Temmuz 2017 ayında açıklanacak enflasyon oranının yüzde 8 olması halinde, ilk altı ayda aldığımız yüzde 9 ücret zammı oranı ile birlikte Temmuz başı itibarıyla aylık ücretlerimiz yüzde 17,72 oranında artmış olacaktır."

Yaşar, toplu iş sözleşmesindeki sosyal yardımların birinci yıl için yıllık artış oranları yüzde 15 ile yüzde 29 arasında değişen oranlarda gerçekleştiğini anlatarak, üyelere her ay ödenen birleştirilmiş sosyal yardım miktarının artış oranının yaklaşık yüzde 20 olduğunu aktardı.

Yaşar, 2015 yılında ilk defa sözleşmeye giren bayram ödentisi miktarının artış oranının ise yaklaşık yüzde 17 olduğunu vurgulayarak, "Böylece bayram ödentileriyle birlikte birinci yıldaki yıllık sosyal paket toplamda 5 bin 200 lira olmaktadır. Bu miktarlar, sözleşmenin ikinci yılında yıllık enflasyon oranında artırılacaktır." dedi.

"Uzun yıllardır örgütlü bulunduğumuz Tüpraş işletmesi için imzaladığımız sözleşmenin bugün sadece parasal haklarıyla değil, idari maddelerdeki düzenlemeleriyle de Türkiye'nin en ileri sözleşmelerindendir." diyen Yaşar, İş Kanunu'ndaki uygulamalarla Tüpraş'taki çalışma koşulları hakkında bilgiler verdi.

Referandumdan hemen sonra işveren örgütlerinin talepleri ve reform çağrılarının hükümet nezdinde karşılık bulduğunu ve en temel haklarının başında gelen kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemenin son aşamaya geldiğine dikkati çeken Yaşar, sözlerini şöyle tamamladı:

"En temel haklarımızdan olan kıdem tazminatı, sendikaların kırmızı çizgisidir. Konfederasyonumuz Türk-İş'in 2015 yılındaki son genel kurulunda da kayıt altına alındığı üzere, hak kaybı getirecek bir düzenleme genel grev nedenidir. Petrol-İş Sendikası, kıdem tazminatında eğer bir hak kaybı söz konusu olursa konfederasyonumuzun bu kararının gereğinin yapılması hususunda inisiyatif alacak ve mücadelenin öncüsü olacaktır."

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