Muğla'da kruvaziyer turizmi

MUĞLA (AA) - Bahama bayraklı "Silver Muse" isimli kruvaziyer, 568 yolcu ve 410 kişilik mürettebat ile Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Marmaris'e gelen 213 metre uzunluğundaki gemi, Cruise Port Limanı'na yanaştı.
Gemide ABD, Avustralya, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan 568 yolcu ve 410 kişilik mürettebat bulunduğu öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden inen yolcular, limanda yürüyüş yaparak, kapalı çarşı ve tarihi yerleri ziyaret etti.
Lüks butik kruvaziyerin akşam saatlerinde limandan ayrılarak Yunanistan'ın Patmos Adası'na gideceği bildirildi.