IĞDIR (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenine katıldı.
Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kutlamada Kafkas ve yöresel halk oyunlarının ardından çeşitli spor branşlarında başarı elde eden öğrenciler tarafından gösteri yapıldı.
Tekvando gösterileri sırasında sporculardan Meryem Akkuş (9), göğsünden çıkardığı Türk Bayrağı'nı öpüp alnına koyarak Bakan Arslan'a verdi. Arslan, küçük sporcunun verdiği bayrağı öpüp alnına koyarak aldı.
Bakan Arslan, her yıl 19 Mayıs'ta geleneksel olarak düzenlenen bisiklet turunun startını vererek alandan ayrıldı.
Törene Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.