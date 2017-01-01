ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Savaş gemisine yabancı turist ilgisi

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:16
Savaş gemisine yabancı turist ilgisi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris İlçesinde, Denizkurdu-2017 Tatbikatı kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Limanı'na demirleyen rüzgar sınıfı "TCG Fırtına" hücumbotu ziyarete açıldı.

Yüzer, dalar ve uçar unsurların katıldığı ve 26 Mayıs'a kadar Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de devam edecek tatbikattaki askeri gemiler, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı limanına yanaştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı rüzgar sınıfı "TCG Fırtına" hücumbotu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Limanı'na girdi.

Vatandaşların yanı sıra ilçede tatillerini geçiren yabancı turistler de 'TCG Fırtına'ya ilgi gösterdi. Askeri gemiyi çocukları ile ziyaret eden turistler, fotoğraf çekti. Askeri gemi komutanları, yabancı turistlere gemi hakkında bilgi verdi.

Donanma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, liman ziyareti süresince, geminin halkın ziyaretine açık kalacağı ve aziz şehitlerin emaneti aileleri ile gazilere öğle yemeği verileceği duyuruldu.




İLGİLİ HABERLER
Cezaevi firarisi koca eşini bıçakladı
YEREL

CEZAEVİ FİRARİSİ KOCA EŞİNİ BIÇAKLADI
Muğla'da kruvaziyer turizmi
YEREL

MUĞLA'DA KRUVAZİYER TURİZMİ
Milas'ta öğrenciler yararına kermes
YEREL

MİLAS'TA ÖĞRENCİLER YARARINA KERMES
Milas'ta festivalde mutlu son
YEREL

MİLAS'TA FESTİVALDE MUTLU SON
Milli sporcu rekor denemesine hazır
YEREL

MİLLİ SPORCU REKOR DENEMESİNE HAZIR
Muğla'daki yelken yarışları tamamlandı
YEREL

MUĞLA'DAKİ YELKEN YARIŞLARI TAMAMLANDI
Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MUĞLA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Muğla polisinden üç ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MUĞLA POLİSİNDEN ÜÇ İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
İş sağlığı ve güvenliği seferberliği
YEREL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEFERBERLİĞİ
Bodrum, misafirlerini BİP ile karşılıyor
YEREL

BODRUM, MİSAFİRLERİNİ BİP İLE KARŞILIYOR
Bodrum'un bahar festivali OYFEST başladı
YEREL

BODRUM'UN BAHAR FESTİVALİ OYFEST BAŞLADI
Allgaeu-Orient Dostluk ve Barış Rallisi
YEREL

ALLGAEU-ORİENT DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ
Muğla'da midibüsün uçuruma devrilmesi
YEREL

MUĞLA'DA MİDİBÜSÜN UÇURUMA DEVRİLMESİ
GÜNCELLEME 2 - Muğla'da tur midibüsü devrildi
YEREL

GÜNCELLEME 2 - MUĞLA'DA TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ
Milas'ta yangın mağduru aileye yardım
YEREL

MİLAS'TA YANGIN MAĞDURU AİLEYE YARDIM
Gardiyan rüşvet iddiasıyla tutuklandı
YEREL

GARDİYAN RÜŞVET İDDİASIYLA TUTUKLANDI
Rüşvet aldığı iddia edilen infaz koruma memuru tutuklandı
YEREL

RÜŞVET ALDIĞI İDDİA EDİLEN İNFAZ KORUMA MEMURU TUTUKLANDI
Bozan: &quot;Mavi ekonominin başkenti Milas&quot;
YEREL

BOZAN: "MAVİ EKONOMİNİN BAŞKENTİ MİLAS"
Milas'ta üniversiteliler kep attı
YEREL

MİLAS'TA ÜNİVERSİTELİLER KEP ATTI
Askeri gemiler Güllük'te
YEREL

ASKERİ GEMİLER GÜLLÜK'TE
Bodrum'da kruvaziyer turizmi
YEREL

BODRUM'DA KRUVAZİYER TURİZMİ
Milas AK Parti'den MHP'ye hayırlı olsun ziyareti
YEREL

MİLAS AK PARTİ'DEN MHP'YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
GÜNCELLEME - Muğla'da tur midibüsü devrildi
YEREL

GÜNCELLEME - MUĞLA'DA TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ
Muğla'da tur midibüsü devrildi
YEREL

MUĞLA'DA TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Sarp, gizli polis olduğunu kanıtlayabilecek mi?
TELEVİZYON

"SARP POLİS DEĞİLMİŞ, YALAN SÖYLEMİŞ!"

 1
  • 2 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...
  • 3 Siz bir de kamera arkasını görün!
  • 4 Ankara'ya muhteşem stat! İnşaattan kareler...