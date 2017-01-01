Savaş gemisine yabancı turist ilgisi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris İlçesinde, Denizkurdu-2017 Tatbikatı kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Limanı'na demirleyen rüzgar sınıfı "TCG Fırtına" hücumbotu ziyarete açıldı.

Yüzer, dalar ve uçar unsurların katıldığı ve 26 Mayıs'a kadar Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de devam edecek tatbikattaki askeri gemiler, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı limanına yanaştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı rüzgar sınıfı "TCG Fırtına" hücumbotu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Limanı'na girdi.

Vatandaşların yanı sıra ilçede tatillerini geçiren yabancı turistler de 'TCG Fırtına'ya ilgi gösterdi. Askeri gemiyi çocukları ile ziyaret eden turistler, fotoğraf çekti. Askeri gemi komutanları, yabancı turistlere gemi hakkında bilgi verdi.

Donanma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, liman ziyareti süresince, geminin halkın ziyaretine açık kalacağı ve aziz şehitlerin emaneti aileleri ile gazilere öğle yemeği verileceği duyuruldu.











