Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum ile Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Ardahan'da 6, Kars'ta 7, Erzurum'da 8, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de 10, Iğdır'da 15 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının da Tunceli ve Iğdır'da 25, Erzincan'da 23, Ağrı'da 21, Erzurum ve Kars'ta 20 ve Ardahan'da 19 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde yer yer kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağış nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu, yıldırım ve ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.



