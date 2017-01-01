Kreş öğretmeninin öğrencisini dövdüğü iddiası

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ADANA (AA) - Adana'da öğrencisi 2,5 yaşındaki kız çocuğunu dövdüğü öne sürülen özel kreş öğretmeni 4 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Çocuğun annesi Adana Barosu avukatlarından Nazan Akça Subaşı, gazetecilere, özel bir kreşe giden kızının vücudunda 25 Ocak'ta darp ve tırnak izleri görmeleri üzerine hastaneden rapor aldıkları ve öğretmen M.İ. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Cumhuriyet savcısının soruşturması sonunda öğretmen hakkında "kasten yaralama" suçundan Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşmasının görüldüğünü belirten Subaşı, "Kreşteki güvenlik kamerası görüntülerinde kızım tuvaletten döndüğünde ağlıyordu.Tuvalet eğitimine başlamış olmasına rağmen o olaydan sonra bıraktı. Halen bezliyoruz. Başka bir kreşe götürdüm, sınıfları görünce ağlamaya başladı. Sürekli 'Öğretmenimden korkuyorum.' diyor. Pedagog bir yıl kreşe, okula götürmemem gerektiğini söylüyor." diye konuştu.

Subaşı, kızının psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kızım başka kreşe de gitmek istemiyor. Ağlıyor, 'Çok korkuyorum.'’ diyor. 'Üç beş sıyrık.' denip geçilemez, bir anne için çok acı bir olay anlatamam. En kötüsü de sanık öğretmenin duruşmada 'Belki de annesi ve babası yaptı.' demesi oldu. Suçunu bastırmak için birilerini suçlamaya çalışıyor. Bir ara 'Şikayetten vazgeçeyim.' dedim ancak son sözlerinden sonra bu işin peşini bırakmayacağım. Şikayetçi olmasak başkalarının çocuklarının başına da gelecek."

Öte yandan, öğretmen M.İ'nin duruşmada suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.



