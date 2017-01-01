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PTT Yönetim Toplantısı

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:24

GAZİANTEP (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, millete hizmet yolunda, bıkmadan, usanmadan, mesai mefhumu gözetmeden çalışılması gerektiğini bildirdi.

Bakan Arslan, Gaziantep'te düzenlenen PTT Yönetim Toplantısı'nın açılışına, Facetime uygulamasıyla bağlandı.

PTT yönetim toplantılarını önemsediğini ancak Iğdır'daki programı nedeniyle bu toplantıya katılamadığını dile getiren Arslan, Türkiye'nin asırlık kuruluşu PTT'nin, çok önemli bir görev ifa ettiğini söyledi.

PTT'nin vatandaşların gönlünde önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Arslan, "Günümüzde gelişen teknoloji, bilişim ve iletişimin, insanların hayatının her alanına girdiği bir dönemde, bizim de buna ayak uydurmamız ve hedeflerimizi geleceğe taşımamız önemli. Bu, genel müdürümüzden başlayarak, sahadaki arkadaşlarımız marifetiyle olacak." diye konuştu.

Bakanlık olarak PTT yönetimine ve çalışanlarına her türlü desteği verdiklerini işaret eden Arslan, "Millete hizmet yolunda, bıkmadan, usanmadan, mesai mefhumu gözetmeden çalışmamız gerekiyor. Bütün arkadaşlara kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- "PTT milyonlarca insana hizmet veriyor"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka da 176 yıldır PTT'nin haberleşmeyi sağladığını ve e savaşların kazanılmasında önemli görevler üstlendiğini dile getirdi.

Aka, 1982 yılında Denizcilik Fakültesinden mezun olup, denizde çalışmaya başladığında ailesiyle PTT aracılığıyla haberleştiğini anlattı.

Dünyada teknolojinin gelişimine bağlı olarak sürekli bir dönüşüm yaşadığını ifade eden Aka, PTT'nin de gelişen teknolojilere göre kendini yenileyerek, hizmetlerine devam ettiğini söyledi.

Aka, PTT'nin sadece Türkiye'de değil, bölgesel olarak Avrupa ve Ortadoğu'da milyonlarca insana hizmet verdiğini kaydetti.

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