Adana'da trafik kazası: 1 ölü

ADANA(AA) - Adana'da, otomobille kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Yosunkaya (21) idaresindeki 01 HH 632 plakalı otomobil, Sakarya Mahallesi 5502 Sokak'ta, karşı yönden gelen 01 SM 243 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Süleyman Kurt (26) yaralandı. Ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Otomobil sürücüsü Yosunkaya gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.