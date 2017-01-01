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KAYSERİ (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de törenlerle kutlandı.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Lise ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı törende, öğrenciler büyük bir Türk bayrağı açtı.

Tören sırasında bayrak taşıyan bir öğrenci baygınlık geçirdi. Öğretmenleri tarafından yerden kaldırılan öğrenciye daha sonra 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Kutlama programı daha sonra Atatürk Spor Kompleksi dış sahada devam etti.

Törende, halk oyunları, karate, kick boks, jimnastik ve bayrak gösterileri yapıldı. Ayrıca çeşitli spor branşlarında uluslararası dereceye giren gençlere ödülleri verildi.

Vali Süleyman Kamçı törende yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç meşalesi olarak kabul edilen Samsun'a çıkışın 98. yıl dönümünü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

- Sivas

Sivas'taki kutlamalar Eski 4 Eylül Stadyumu önünden Atatürk Anıtı'na kadar devam eden Gençlik Yürüyüşü ile başladı. Çok sayıda spor kulübü ve öğrencinin katıldığı askeri bando eşliğindeki yürüyüşün ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Kutlamalar daha sonra Kongre Binası bahçesinde yapılan halk oyunları, jimnastik, aikido, wushu ve muay-thai gösterileriyle devam etti.

Buruciye Medresesinde ise 3. Geleneksel Satranç Turnuvası düzenlendi. Dört kategoride düzenlenen turnuvaya 11 ilden yaklaşık 260 yarışmacı katıldı. Turnuvanın bir bölümünü izleyen Sivas Valisi Davut Gül yarışmacılara başarı diledi.

- Nevşehir

Nevşehir'deki kutlama programı valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Gençlik Spor Merkezi sahasında devam eden kutlama programında, engelli öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Jimnastik Kulübünde eğitimleri süren miniklerin jimnastik gösterisinin ardından Kapadokya Atlı Spor Kulübünce kılıç, ok ve mızraklarla çeşitli hareketler sergilendi.

Program, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere plaket, kupa ve madalya takdimiyle sona erdi.



