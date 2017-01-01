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KIRIKKALE (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat'ta törenle kutlandı.

Kırıkkale'de gençlik yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Rifat Ünlü, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ünlü, 19 Mayıs'ın, 1071'de Malazgirt Ovası'nda şahlanan, 1453'te İstanbul'u fetheden, Çanakkale'de düşmana "Çanakkale geçilmez" dedirten, 1921'de Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhun son halkası olduğunu söyledi.

Halk oyunları ekibi ve sporcuların gösteri sunduğu törene, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, il müdürleri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

- Kırşehir

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Cacabey Meydanı'nda törenle kutlandı. Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törene meydanda devam edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı, kahramanlık marşlarını seslendirdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından tekvando ve boks takımları gösteri maçı yaptı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, Garnizon Komutanı Albay İlhan Güneş, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, askeri erkan, daire müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Protokol üyeleri daha sonra Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.

- Yozgat

Yozgat'taki kutlama programı Cumhriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Program daha sonra Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunması sırasında Halk Eğitim Merkezi işaret dili kursuna katılan kursiyerler işaret diliyle İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle devam eden programda, jimnastik, judo, tekvando ve okçuluk branşlarındaki sporcular da gösteri yaptı.

Kutlama programı, bütün sporcuların Türk bayrağı açmasının ardından son buldu. Program sonunda Vali Kemal Yurtnaç ve protokol üyeleri görevlileri ve sporcuları tebrik etti.