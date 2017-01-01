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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.



Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'da milletin tüm umutlarının tükendiği anda, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başladığını söyledi.

Sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamında, üstesinden gelinemeyecek sorun bulunmadığına vurgu yapan Demir, şöyle devam etti:



"Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü saldırı veya tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek, hiç bir kimsenin hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun, huzur ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermemeliyiz. Tüm kurumlarıyla dimdik ayakta olan devletimiz, gelen saldırılara karşı temel değerleri korumaya sonuna kadar kararlıdır."



Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile davetliler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan stantları gezerek sporcu gençlerin gösterilerini izledi.

- Adıyaman'da yağmur nedeniyle tören erken bitirildi

Adıyaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Hükumet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar, spor gösterileriyle devam etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı jimnastik ve kick boks sporcuları gösteri yaptı. Yağmurun şiddetini artırması üzerine kutlamalara sona erdi.

Törenin erken bitmesi üzerine Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Valilik Toplantı Salonu'nda sporcularla bir araya geldi. Bir süre sporcularla sohbet eden Erin, onlarla tek tek tokalaşarak teşekkür etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hüseyin Yaşar Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmur nedeniyle iptal edilen gösterilerin hafta içinde yapılacağını söyledi.

Törene, Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Kamu Hastaneler Birliği Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Erdoğan Öz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Kilis

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törende, öğrenciler tarafından tekvando, judo, ve karate gibi çeşitli gösteriler sunuldu.

Okullar arası spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediye verildi.

Törene, Kilis Valisi İsmail Çataklı, AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Asker, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan Şahin ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Şanılurfa

Şanlıurfa'daki törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarıyla davul zurna eşliğinde Şehitlik Anıtı'ndan Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada devam eden etkinliğin açılışında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Etkinliklerde öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu.

Bu arada Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekibi, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Şanılurfa Valisi Güngör Azim Tuna, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu ve protokol üyeleri, spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere madalya ve hediyeler verdi.

- Kahramanmaraş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Genlik ve Spor Bayramı Kahramanmaraş'ta nedeniyle program düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, burada yaptığı konuşmada, gençlerin Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak, "Ben her zaman söylüyorum, gençlerimiz inşallah ulu önder Atatürk'ün ortaya koyduğu, yol gösterdiği gençlerimize hedef koyduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni inşallah sonsuza kadar devam edecek. Bizlerde müdürlük olarak inşallah gençlerimizle ilgili tüm organizasyonları daha dolu gerçekleştireceğiz." dedi.

Program, Osman Sayın Spor Salonu'nda resmi törenle devam etti.

- Malatya

Malatya'da Atatürk Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Sadi Fındıklı, Türk milletinin tarihte örneğine ender rastlanacak bir kurtuluş mücadelesi destanını etnik, mezhepsel ve benzeri farklılıkları bir kenara bırakarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazdığını belirtti.



Türkiye'yi işgal etmek isteyenlerin bugün farklı taktikler denediğini ifade eden Fındıklı, "Aynı kesimler bugün de bizzat gelmeyip, taşeron hain terörist gruplarla iş birliği yapıp onları destekleyerek eski davalarını hala sürdürmektedirler." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü jimnastik ve halk oyunları ekibi gösteriler sundu.

Programda Malatya Valisi Mustafa Toprak, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.