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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:57

KONYA (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da törenlerle kutlandı.

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ömer Ersöz'ün Anıt Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan etkinliklerde, çok sayıda öğrenci ve vatandaş, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kültür Park'a yürüdü.

Ersöz, Türk milletine giydirilmek istenen esaret zincirinin kırılması için bir mücadele başlatıldığını dile getiren Ersöz, bugünün, yüzünü geleceğe dönmüş nesillere ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Hedefleri olan Türkiye'de, dünyanın lider ülkeleri arasındaki yerini alması için üreten, araştıran ve teknolojiyi takip eden bireylere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Ersöz, "Bizi biz yapan tarihimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi de asla unutmamalıyız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı da unutmamak gerekir. Bu millet, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı 98 yıl önce olduğu gibi karşı durmuştur." diye konuştu.

Öğrencilerin şiir ve günün önemini anlatan kompozisyonları okumalarının ardından çeşitli gösteriler yapıldı. Etkinliğe Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan ve çok sayıda kişi katıldı.

- Aksaray

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, Aksaray Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Alkan, programda, 19 Mayıs'ın bir milletin diriliş destanının hatırası olduğunu dile getirdi.

Atatürk'ün 98 yıl önce Samsun'da yakmış olduğu bağımsızlık ateşinin milletin cesaret ve öz güveniyle birleşerek Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu müjdelediğini anlatan Alkan, "O gün bütün varını vatanın kurtuluşu için siper eden ecdadımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, bu mücadele uğruna şehit düşmüş bütün istiklal kahramanlarımıza saygı ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

Sağanak altında gerçekleştirilen törende, öğrenciler, türküler söyledi, günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

Program, halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

Törene, Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir katıldı.

- Karaman

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Kazımkarabekir Spor Salonu'ndaki törende, bugüne bakıldığında nerelerden gelindiğinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Ülkenin içinde ve dışında oyunlar oynandığına vurgu yapan Tapsız, şöyle konuştu:

"19 Mayıs 1919 da kurtuluş mücadelemiz Atatürk’ün Samsun’a ayak basmasıyla başladı. O süreç 19 Ekim 1923’de Cumhuriyetin kurulmasıyla noktalanmış oldu. 19 Mayıs'ın bizim için önemi çok fazla. Milletimizin ve ülkemizin birliğini, beraberliğini bozmak için iç ve dıştaki düşmanlar ellerinden geleni yapıyor. Binlerce yıldır olduğu gibi bundan sonrada birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz."

Daha sonra judo ve halk oyunları gösterileri düzenlendi.

Tören, bayram dolasıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesiyle sona erdi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'daki tören ise Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Ardından Atatürk Spor Salonu'nda devam eden kutlama programında, Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Tortop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Samsun'a çıkarak bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini başlattığını söyledi.

Temeli 19 Mayıs'ta atılan "milli egemenlik" ilkesiyle birliğin ve bütünlüğün sağlandığını anlatan Tortop, şunları kaydetti:

"Bugün vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimize, özellikle gençlere büyük görevler düşüyor. Büyük Önderimiz Atatürk, 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyetini, Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da emanetine sahip çıkacak, onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracaktır."

Konuşmanın ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Frigya Korosu mini konser verdi. Halk oyunları gösterileninin sunulduğu programda, sportif başarı kazanan gençlere ödülleri dağıtıldı. Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı da gösteri sundu.



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