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ADANA (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de tören düzenlendi.

Adana'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Albdulkadir Ataşbak'ın Atatürk Parkı'nda Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Katılımcılar, 120 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak bando eşliğinde kortej halinde İstasyon Meydanı'na yürüdü.

Ataşbak, burada yaptığı konuşmada, İstiklal ruhunun Samsun'dan başlayarak Anadolu'yu karış karış dolaşmaya başladığı kutlu yürüyüşün üzerinden 98 yıl geçtiğini belirtti.

19 Mayıs'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletin bağımsızlığı yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır" sözünün ete kemiğe büründüğü bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Ataşbak, şöyle devam etti:

"Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarının biri, tarih sahnesinden silinmek isteyen bir milletin yeniden küllerinden doğduğu kutlu bir tarihin adıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs ruhu bizim bu milletin en büyük varlığı, en büyük sermayesidir. Birlikte yürümenin zorluklara hep beraber karşı durmanın, azim, inançla kararlılıkla mücadele etmenin anlamı bu ruhta gizlidir."

Konuşmaların ardından şiirler okundu, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi seslendirildi. Halk oyunları, engellilerin dans gösterileri ile jimnastik, karate, tekvando, masa tenisi ve bisiklet gösterilerinin yapıldığı kutlamada, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- Mersin

Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde bir araya gelen ve ay yıldızlı tişörtler giyen yüzlerce öğrenci, şarkılar eşliğinde Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız ve milletvekillerinin de katıldığı yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

Çakacak, yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca kurduğu ihtişamlı ve güçlü devletlerle tarihe yön verdiğini söyledi. Millete hiçbir zaman esaret zinciri vurulamadığını aktaran Çakacak, şunları söyledi:

"Geçmişi şan ve şerefle dolu milletimizi tarihe gömmek isteyen düşmanlarımıza karşı yüce milletimiz, içerisinde bulunduğu yoksunluklar ve imkansızlıklara aldırmadan, istiklali ve istikbali için canı pahasına mücadele vermiştir. Büyük Önder'in Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattığı tarih olan 19 Mayıs, bu nedenle tarihimizin önemli bir dönüm noktasıdır." dedi.

Çakacak, 15 Temmuz gecesinde Kurtuluş Savaşı'nda ataların sergilediği kardeşlik ruhunun bir kez daha yaşandığına işaret ederek milletin, cumhuriyetine ve birliğine uzanan hainlere canı pahasına geçit vermediğini vurguladı.

Konuşmaların ardından şiirler okundu, öğrencilerce hazırlanan dans ve akrobasi gösterileri sunuldu.

- Hatay

Hatay'da da Vali Ürgen Alanı'da toplanan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'ne yürüdü. Burada Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz, Atatürk anıtına çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Antakya Spor Salonu'nda devam eden etkinlikler kapsamında İl Müdürü Şensöz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, öğrenciler şiir okudu, hazırlanan gösteriler sunuldu.

Programa Hatay Valisi Erdal Ata, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Turgay Aras, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı’ndaki Atatürk anıtı önünde düzenlenen törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, anıta çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 7 Ocak Şehir Stadyumu'nda kutlamalara devam edildi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs’ı coşkuyla kutlamanın gururunun yaşandığını kaydetti.

Vali Kerem Al ve Belediye Başkanı Kadir Kara, spor müsabakalarda dereceye elde eden sporculara ödül verdi. Tören halk oyunları, karate, jimnastik, tekvando ve motosiklet gösterileriyle sona erdi.