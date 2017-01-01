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BURSA (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te törenler düzenlendi.

Bursa'daki törenler, Heykel'deki Atatürk Anıtı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına çelenk konulması ve saygı duruşuyla başladı. Okunan İstiklal Marşı ise bir grup genç tarafından işaret diliyle aktarıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, burada yaptığı konuşmada, gençlerin kentin dört bir yanından kutlamalara eşlik ettiğini söyledi.

Bayramın tüm ilçelerde de büyük bir coşkuyla kutlandığını dile getiren Şahin, "Biz gençlerimizin 19 Mayıs ruhuyla yetişmesini arzu ediyoruz. Kutlamalarla birlikte 19 Mayıs'ın altındaki o milli kurtuluş mücadelesinin değerlerini kavramaları ve o değerlerle büyümeleri bizim için çok önemli." diye konuştu.

Daha sonra öğrencilerin oluşturduğu kortej, Tophane Saltanat Kapısı'ndan Heykel'deki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Kent Müzesi önünde düzenlenen kutlama programı ise Karagöz Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi, şiirlerin okunması, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi müzik şöleni, akrobatik jimnastik, eskrim ve zeybek gösterileriyle sona erdi.

- Eskişehir

Eskişehir'de de Vilayet Meydanı'nda tören düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy, iki öğrenci eşliğinde Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Havanın yağışlı olması nedeniyle Atatürk Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda öğrenciler, çeşitli gösteriler sundu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törene, Vali Azmi Çelik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emre Genç, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve diğer protokol üyeleri katıldı.

- Yalova

Yalova'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yalova Şubesi üyeleri de anıta karanfil bıraktı.

Kaplan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 98'inci yılını büyük gurur ve sevinçle kutladıklarını söyledi.

19 Mayıs'ın, vatan toprakları işgal edilmiş, özgür yaşama hakkı elinden alınmak istenen bir milletin umutsuzluğa, yılgınlığa kapılmadan verdiği üstün mücadelenin başlangıcı olduğuna anlatan Kaplan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk gençliğine o kadar güvendi ki bu ülkeyi sizlere emanet etti. Siz Türk gençleri, Mustafa Kemal'in 'Yurtta barış, dünyada barış' sözünün gereği olarak tüm insanlığı sevgiyle kucaklayacaksınız. 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Türk istikbaline ve Cumhuriyetimize kastetmek isteyenlere bir kez daha bunu yapamayacaklarını gösterdiğimiz." diye konuştu.

Halk oyunu gösterilerinin gerçekleştirildiği tören, alanda kurulan spor stantlarının gezilmesiyle sona erdi.

- Balıkesir

Balıkesir'de de tarihi Balıkesir Tren Garı önünde toplanan yüzlerce öğrenci ve protokol üyeleri, Vasıf Çınar Caddesi'nden geçerek, Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında taşınan büyük Türk bayrağına il protokolü de eşlik etti. Atatürk Anıtı'ndaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kutlama programı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Halil İbrahim Koyuncu tarafından çelenk sunulmasıyla sona erdi.

- Kütahya

Kütahya'da da Zafer Meydanı'nda tören düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ölçen, burada yaptığı konuşmada, istiklal, istikbal ve Cumhuriyet'in teminatı olan gençlere güvendiklerini vurgulayarak,

"Gençlerimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı kendilerini göstermiştir. İnşallah her zaman istiklal ve istikbalimize sahip çıkan bir nesil olacaktır." diye konuştu.

Kutlamalar hava muhalefeti nedeniyle Dumlupınar Spor Salonu'nda devam etti.

- Çanakkale

Çanakkale'de de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, tören yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının, milletin varlığını güçlendiren, umutları canlandıran ve istiklal mücadelesini fiilen başlatan bir adım olduğunu söyledi.

Uslu, "19 Mayıs, Cumhuriyetimizin ön sözüdür. Şüphesiz vatanın bağımsızlığı ve kurtuluşu uğruna çok büyük bedeller ödenmiş, güçlü bir Türkiye'nin inşası için bugün olduğu gibi emsalsiz mücadele ve fedakarlıklar gösterilmiştir." dedi.

Konuşmaların ardından "bayrak yürüyüşü" düzenlendi.

- Bilecik

Bilecik'te de Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar, hava muhalefeti nedeniyle Atatürk Spor Salonu'nda devam etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'ün Türk milletinin haksızlığa, zulme, işgale karşı topyekun başlattığı bir harekatın, milli mücadelenin, direnişin ilk kıvılcımı olduğunu söyledi.

Yıldız, "Bu milletin en büyük gücü iyi yetişmiş, her şeyin bilincinde ve donanımlı gençliğidir. Gençliğin önemini Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale muharebelerinde ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında vatan ve millet söz konusu olduğunda gençlerimizin ve milletimizin neler yapabileceklerini, kahramanlıklarını görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Kutlamalar çerçevesinde, halk oyunları, jimnastik, tekvando ve judo gösterileri sunuldu. Programa, Vali Süleyman Elban, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç ve Belediye Başkanı Selim Yağcı da katıldı.







