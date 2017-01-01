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EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, anıta çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Ocak, günün anlam ve önemini belirten konuşmada, 19 Mayıs 1919 tarihinin Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin içindeki bağımsızlık korunu alevlendirdiği ve tam bağımsız bir Türkiye için kutlu bir yolun başlangıcı olan unutulmaz bir tarih olduğunu belirtti.

Vatanın bağımsızlığı ve kurtuluşu uğruna çok büyük bedeller ödendiğini ifade eden Ocak, ''Güçlü bir Türkiye'nin inşası için bugün olduğu gibi, emsalsiz mücadele ve fedakarlıklar gösterilmiştir. İstiklal ve istikbal mücadelemiz şehit ve gazilerimizden aldığımız güç ve ilhamla 19 Mayıs ruhunda olduğu gibi azim ve kararlılıkla geçmişte olduğu gibi bugün de sürmekte ve gelecekte de sürecektir.'' diye konuştu.

Halk oyunları gösterisinin ardından tören sona erdi.

Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam eden törende öğrenciler tarafından şiirler okundu. Tören, Bilal Yapıcı Spor Lisesi öğrencileri tarafından ritim gösterileri ile sona erdi.

Tekirdağ'da de ilkokul ve ortaokul öğrencileri dans ve müzik gösterileri sergiledi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, şiir ve hikaye dalında dereceye giren öğrencilere hediyeler verdi.