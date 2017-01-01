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Sınır kapılarında yoğunluk

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:20
Sınır kapılarında yoğunluk

EDİRNE (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle 3 günlük tatili yurtdışında geçirmek isteyen vatandaşlar Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında yoğunluğa yol açtı.

Yunanistan'a açılan İpsala ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında komşu ülke sınır kapılarının yoğunluğa yanıt verememesi nedeniyle Türk tarafında araç kuyrukları meydana geldi.

Hafta başında ihracat yüklerini teslimat adreslerine yetiştirmek üzere Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen tır sürücüleri gümrükleme işlemi sonrası Edirne'ye geldi. Bazıları Kapıkule, bazıları ise Hamzabeyli sınır kapısını tercih etti.

Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine Kapıkule'de 13, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 4 kilometre tır kuyruğu oluştu.

Üç günlük tatili komşu ülkelere geçirmek isteyenler de Kapıkule ve özellikle İpsala Sınır Kapısı'nda küçük araç sırasına neden oldu.

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