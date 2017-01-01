Hatay Valisi Ata'dan, şehit ailesine taziye ziyareti

HATAY (AA) - Hatay Valisi Erdal Ata, 11 Mayıs'ta Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tendürek Dağı'nda terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ata, şehit Gücüyetmez'in Kumlu ilçesi Akkerpiç Mahallesi'nde yaşayan ailesiyle görüşerek acılarını paylaşarak sabır ve başsağlığı diledi.
Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehit Gücüyütmez için dualar edildi.
Vali Ata'nın taziye ziyaretine İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kumlu Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu ve Kumlu Belediye Başkanı İbrahim Paç da katıldı.