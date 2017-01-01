Antalya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Dikici'nin (55) kullandığı 42 ZK 319 plakalı kamyonet, Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında karşı yönde gelen Mehmet Akif Yayla (34) idaresindeki 42 SK 803 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Yayla olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kamyonet sürücücü Dikici ile otomobildeki Zeynep Saklan (5), Esra Yayla (32) ve kızı Sıdıka Zümra (9) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esra Yayla ve kızının sağlık durumunu ağır olduğu belirtildi.
Savcının yaptığı incelemesinin ardından sürücü Yayla'nın cesedi Akseki Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, daha sonra ulaşıma açıldı.