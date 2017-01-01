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ANTALYA (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya, Burdur, Muğla ve Isparta'da törenlerle kutlandı.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Törende, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi öğrencileri işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrenciler, Kurtuluş Savaşı konulu bir de piyes canlandırdı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki pehlivanlar peşrev çekerek vatandaşları selamladı. Çeşitli dallardan sporcular da gösteriler sundu.

Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü öğrencileri, tören sırasında bir binanın çatısından iplerle aşağı inerken, dev Türk bayrağı açtı.

Vali Münir Karaloğlu, 15 Temmuz şehitlerine hitaben yazılan, "Gençlerden ecdada mektup" konulu mektup yarışmasında Antalya'da dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Protokol töreni öncesinde CHP'liler de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

- Isparta

Isparta'daki törenler, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, 6 Mart Spor Salonu'nda devam etti.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ın da katıldığı törende konuşan Gevrek, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının milletin varlığını güçlendirdiğini, umutlarını yeşerttiğini söyledi.

Atatürk'ün ulusal kurtuluş için çıktığı yolda milletin bağımsızlık inancından ve vatan sevgisinden ilham aldığını belirten Gevrek, 19 Mayıs'ın bağımsızlık ateşinin yakıldığı gün olduğunu kaydetti. Gelecek nesillerin çok daha iyi koşullara kavuşması, sanat ve sporda dünya gençleriyle rekabet edebilecek seviyeye ulaşmaları için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Gevrek, gençlerin tarihi şan ve şerefle yoğrulmuş bir milletin ferdi olarak hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Tören, halk oyunları gösterileri ve çeşitli yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllendirilmesinin ardından sona erdi.

- Burdur

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, yağış nedeniyle Burdur Gençlik Merkezi'nde devam edildi. Buradaki törende öğrenciler Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya cevabını okudu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şiran, yaptığı konuşmada, bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının yıl dönümü olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışın başlangıcı olduğunu ifade eden Şiran, "19 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklali ve Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir." dedi.



Tören, halk oyunları ve jimnastik gösterisinin ardından, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

- Muğla

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Muğla'da kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki gençlik yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe katılan gençler 2 kilometre yürüyerek Türk bayrağını taşıyıp, marşlar söyledi.

Kışla Parkı'ndaki Muğla Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bandosu konser verdi.

Konserin ardından Menteşe Belediyesi ile Rumeliler Halk Dansları Topluluğu halkoyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında "Karizma Show" akrobatik basketbol gösteri grubu büyük ilgi gördü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri tarafından Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a gelişi canlandırıldı.

Programın son kısmında ise bisikletçilerin 15 Mayıs'ta Samsun'dan aldıkları ve bin 200 kilometre yol katederek getirdikleri Türk bayrağı ve toprak, Vali Amir Çiçek'e teslim edildi.

Bayrağı öperek teslim alan Çiçek, emanetleri Muğla'ya taşıyan bisikletçilere teşekkür etti. Çiçek, "Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize bağlı gençler olduğu için gururluyum. Aldığım emaneti en iyi şekilde, en güzel yerde saklayacağım." dedi.

Program sonunda Vali Çiçek ve protokol üyeleri, kurulan stantları gezerek gençlerle bir süre sohbet etti.







