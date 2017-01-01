Yaşlı kadını "miras" kaldı diyerek dolandırdı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişi, ölen eşinden miras kaldığını söylediği yaşlı kadını "masraf" adı altında 500 lira alarak dolandırdı.

Alınan bilgiye göre, Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Anış Şahan (74), polis merkezini arayarak, bir kişinin kendisini miras kaldığını söyleyerek dolandırdığını bildirdi.

Yaşlı kadının şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Anış Şahan, gazetecilere, sabah yürüyüş yapmak için evinden ayrıldığını, kaldırımda ilerlediği sırada zanlının önüne çıktığını söyledi.

Zanlının, 2 yıl önce vefat eden eşi Osman Şahan'ın ismini verip, ondan kendilerine 6 milyon 700 bin lira miras kaldığını, parayı çekebilmeleri için 500 lira işlem masrafı olduğunu belirttiğini anlatan Şahan, şunları kaydetti:

"Daha sonra, yanımda cep telefonuyla arama yaptı. Oğlum Mustafa Şahan ile görüştüğünü söyledi. Oğlum ona sözde demiş ki 'Diğer kardeşlerime bu konuyu bildirme, aramızda kalsın. İşlem masrafını da annemden al.' Bunun üzerine evimin yakınına kadar birlikte gittik, kendisi dışarıda bekledi. Bende eve girip 500 lira alarak kendisine verdim. O ayrıldıktan sonra da oğlum Mustafa'yı arayıp görüştüğümde kendisini bu konu için arayan kimsenin olmadığını söyleyince dolandırıldığımı anladım."

Mustafa Şahan da kendisini kimsenin aramadığını dile getirerek, "Dolandırıcı, anneme, benimle görüştüğünü, sözde 500 liralık işlem masrafını da annemin vereceğini söylediğimi anlatarak kandırmış." dedi.

- Dolandırıcılık zanlısı kamerada

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının, yaşlı kadınla kaldırımda yürüyüp eve gitmesi ve konuşması yer alıyor.

Ekipler, görüntülerden eşkalini belirlediği zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



