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BURSA (AA) - Türkiye Eğitime Destek Vakfı tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenecek "Geleneksel Hadis İcazet Merasimi", yarın Bursa'da yapılacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bazı YÖK üyeleri ve üniversite rektörlerinin yanında çok sayıda ilahiyatçının iştirakiyle gerçekleştirilecek merasimle, dini eğitimin sadece bilgi edinmek ve yorumlamaktan ibaret olmadığı, ilmin yaşantıya akseden vechesinin de varlığının fark edildiği bir süreci ifade ettiği vurgulanacak.

Fethiye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek programda, Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı Kur'an-ı Kerim okuyacak, Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu, Prof. Dr. Nihat Hatiboğlu ve Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sifil de konuşma yapacak.







