Kardemir Karabükspor'da hedef ilk 10

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KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, Spor Toto Süper Lig'i ilk 10 içinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Barisic, Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Atiker Konyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldıkları için tebrik etti.

Deplasman maçlarında iyi oynamalarına rağmen sonuç alamadıklarını kaydeden Barisic, "Deplasmanda kötü oynamıyoruz, bunu kabul edemeyiz. Domine ettiğimiz birçok oyun var. Yalnız tek kötü olan, sonuçtu. Aytemiz Alanyaspor maçının özellikle ilk yarısını domine eden ve hakim olan taraf bizdik. Sonuç anlamında bazı talihsizlikler yaşadık. İyi çalışıyoruz ve Atiker Konyaspor karşısında deplasman şanssızlığını kırmak istiyoruz." diye konuştu.

Oyuncuların erken bir tatil havasına girip girmedikleri sorusuna Barisic, şöyle yanıt verdi:

"Hedefimiz ilk 10 içinde ligi bitirmek. Oyuncularda kesinlikle bir tatil havası olduğunu söylemem. Herkes iyi niyetli ve çok iyi çalışıyor. Herkesin de elinden gelenin fazlasını yapması gerekiyor ve zorundalar. Buraya kimse tatile gelmedi veya tatili önceden düşünme gibi durumu olmaz. Hocalar olarak da biz buna müsaade etmeyiz. Biz de gözlemliyoruz, bunu engellemek bizim işimiz. Son 3 maçımız var ve lig bitmiş değil."





- Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları





Kırmızı-mavili ekip, ligin 32. haftasında 21 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Rahatsızlığı bulunan Olafur Ingi Skulason ve sakatlıkları olan Valerica Gaman ile Cristian Tanase, idmana katılmadı.