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16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:16
16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

MERSİN (AA) - Caz müziğinin ünlü isimlerinden Karsu Dönmez, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne aldı.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde konser veren ünlü sanatçı, "Diamonds", "Yeah", "On The Road" gibi dünyaca ünlü coverların yanı sıra "Hatırla Sevgili", "Gesi Bağları" ve "Kimse Bilmez" gibi Türkçe şarkıları da seslendirdi.

Piyanosuyla sahne alan sanatçıya, gitarda Ulrich de Jesus, bass gitarda Marten Jeninga, davulda Yoran Hoop, saksafonda da Daniel Mester eşlik etti.

Hollanda'da 2016'da düzenlenen Edison Caz Ödülü'nü kazanmasıyla adından söz ettiren Dönmez, performansıyla göz doldurdu.

Sanatçı, konserin ardından sevenleri için "Confession" ve "Colors" adlı albümlerini ve İstanbul konserinin DVD kayıtlarını imzaladı.

Avrupa Festivaller Birliği üyesi de olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 25 Mayıs'a kadar devam edecek.



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