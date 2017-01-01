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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:16
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

TRABZON (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu, Bayburt, Gümüşhane ve Rize'de törenlerle kutlandı.

Trabzon'da Valilik önündeki Atatürk Alanı'nda düzenlenen törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Atatürk anıtına çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Gümrükçüoğlu ile protokol üyeleri katıldı.

Tören sonrası Vali Yavuz, Öztürk ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Farklı spor kategorilerinde dereceye giren Avrupa ve dünya şampiyonu sporcularla sohbet eden Yavuz, 2016 Özel Sporcular Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda derece yapan Enes Yılmaz ile yakından ilgilendi.

Havanın yağışlı olması nedeniyle valilik önünde düzenlenmesi planlanan tören, 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Birdal Öztürk, burada yaptığı konuşmada, gençlerin Türkiye açısından önemine değinerek, "19 Mayıs sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerler ve milletler içerisinde yerini almasıdır." ifadesini kullandı.

Trabzon'da okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında Trabzon'u temsil eden sporcular da Vali Yavuz'a Türk bayrağı hediye etti.

Tören, halk oyunları gösterinin ardından sona erdi.

- Artvin

Artvin Valiliği önünde düzenlenen törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Şehir Stadı'nda devam eden kutlamalara Vali Ömer Doğanay, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim ile kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Yetim, burada yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan 19 Mayıs'ın 98'inci yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, "19 Mayıs bağımsızlık adına bir milat olmuş, milli hafızamızda önemli bir yer edilmiştir. 19 Mayıs 1919'da canlanan milli ruh bizlere ilham olmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir." dedi.

Şiirlerin okunduğu tören, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ve "Zorvayvır" adı verilen parkurda yapılan yarışmalar esnasında aniden başlayan şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle yarıda kaldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle kutlamalar, ertelendi.

- Giresun

Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan tören, 19 Eylül Spor Salonu'nda devam etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, buradaki törende, 19 Mayıs'ın geleceğin teminatı olan gençliğe güven günü olduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 98 yıl önce Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşinin milletin cesaret ve öz güveni ile birleşerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdelediğini vurgulayan Bulut, "O gün malını, canını bütün varlığını vatanın kurtuluşu için siper eden ecdadımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, bu mücadele uğruna şehit düşmüş kahramanlarımızı saygı ve minnetle yad ediyoruz. 19 Mayıs ruhu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ateşini temsil ettiği gibi bu ülkenin evlatlarının el ele, gönül gönüle verdiğinde üstesinden gelemeyeceği hiçbir meselenin olmayacağını da anlatıyor." diye konuştu.

Törende halk oyunları ekipleri ve spor kulüpleri gösteriler sunarken, il genelinde çeşitli dallardaki yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene Vali Yardımcısı Recep Uzal, Belediye Başkan Vekili Mustafa Saraydemir, İl Jandarma Komutanı Albay Ali İhsan Ersoy, İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Ordu

Ordu'da törende Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Spor Salonu'nda devam eden törende konuşan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Genç, tüm gençlerin bayramını kutladı.

Programa Altınordu Kaymakamı Niyazi Ertem, Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, İlçe Emniyet Müdürü Erol Boyraz, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş ile öğrenciler katıldı.

Program, öğrencilerin çeşitli spor branşlarında yaptığı gösterilerle sona erdi.

- Bayburt

Bayburt Ortaokulu bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başlayan tören, Merkez Sentetik Saha'da devam etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Karslıoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşması ve halk oyunları gösterisinin ardından yağışlı hava nedeniyle tören, spor salonunda sürdürüldü.

Program, sporcularının gösterileri ile son buldu.

- Gümüşhane

Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü önünden Atatürk anıtına kadar kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikler, Atatürk anıtı önünde devam etti.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan tarafından Atatürk anıta çelenk sunuldu.

15 Temmuz Zafer Meydanı'nda devam eden programda gençlik lideri Onur Yayla tarafından Vali Okay Memiş'e Türk bayrağı ve buket takdim edildi.

Aslan, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın gençlik ve gelecek demek olduğunu vurgulayarak, "Türk genci, Türk istiklali ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugünün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. 19 Mayıs sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlere milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır." dedi.

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Halk oyunları gösterilerinin ardından Vali Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ok atışı yaptı.

Etkinlikler oratoryo ve sporcuların gösterileriyle sona erdi.

- Rize

Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Atatürk anıtına çelenk sundu, ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çelik, burada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Program, daha sonra kötü hava şartları nedeniyle Rize Spor Salonu'nda devam etti.

Programa Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Rahmi Helvacı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kutlama programı kapsamında öğrenciler tarafından çeşitli spor dallarında gösteriler sunuldu.

Okçuluk gösterisi sırasında Vali Bektaş ve beraberindekiler de ok atışı yaptı.




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