Adana Demirspor ligde kalma maçına çıkıyor

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ADANA (AA) - TFF 1. Lig'de normal sezonun son haftasında yarın deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak Adana Demirspor, puan ya da puanlar alarak ligde kalmayı garantilemek istiyor.

Mavi-lacivertlilerin teknik direktörü Tekin İncebaldır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Aytaç Durak Tesisleri'nde yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacaklarını söyledi.

Adana Demirspor'un yarınki maçtan alnının akıyla çıkacağını belirten İncebaldır, şöyle konuştu:

"Bizim bu maçta 2 alternatifimiz var, ya yeneceğiz ya da berabere kalacağız. Başka çaremiz yok. Futbolcularıma, camiamıza güveniyorum. Herkes bu maçın öneminin bilincinde. Adana Demirspor'u ligde tutacağımıza adım gibi eminim. Temennim, yarın centilmence bir mücadele olsun. Aramızda rekabet her zaman olsun ama düşmanlık yapılmasın. Yarın güzel bir mücadele olacağına inanıyorum, inşallah istediğimiz sonucu alarak Adana'ya döneceğiz."

Hakem Alper Ulusoy'un yöneteceği Mersin İdmanyurdu-Adana Demirspor maçı, yarın Mersin Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak.