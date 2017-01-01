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MARDİN (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mardin, Bingöl ve Şırnak'ta törenle kutlandı.

Bingöl'de Karşıyaka Anadolu Lisesi bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan milletin Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tarih sahnesindeki yerini almasının 19 Mayıs 1919'da gerçekleştiğini söyledi.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu aktaran Arıkan, "19 Mayıs, sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır." dedi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, spor ve halk oyunları gösterisi ile devam eden tören, konserle sona erdi.

- Şırnak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şırnak Valiliğindeki ilk törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Özlem Ekmiş, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü futbol sahasında devam eden programda, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu. Ekmiş, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un milli birlik ve beraberliğin başlangıcı olduğunu söyledi.

Güçlü ve modern bir Türkiye'yi geleceğe gençlerin taşıyacağını aktaran Ekmiş, şöyle konuştu:

"İçerideki ve dışarıdaki şer odaklarına karşı mücadele edecek ve ülkemize yönelik hain emelleri bertaraf edecek olan gençlerdir. Gençliğe inanan ve güvenen, en iyi şekilde yetiştiren milletler gelecekte de var olabilirler. Çok yakın bir geçmişte ülkemiz üzerine vurulmak istenen darbeyi Başkomutanımızın talimatı doğrultusunda tekbirler ve dualarla bertaraf eden sizlersiniz."

Öğrencilerin ve ailelerin ellerinde Türk bayrakları ile katıldıkları tören, halk oyunları gösterisi ile yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Programa, Şırnak Vali Vekili Ali Arıkan, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Emniyet Müdür Vekili Güngör Yıldız da katıldı.

- Midyat

Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan Gençlik Yürüyüşü'nün ardından Midyat Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hafta dolayısıyla ilçede düzenlenen spor karşılaşmalarında dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Programda çeşitli spor dallarında gösteriler yapıldı, Kaymakam Hüseyin Tekin kurum amirleri ile boccia oynadı.

Törene Kaymakam Tekin'in yanı sıra Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Atasal, Garnizon Komutanı Vekili Yarbay Levent Kaya, Midyat Cumhuriyet Başsavcı Mehmet Uzun da katıldı.