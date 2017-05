VAN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Yeryüzünde gönül coğrafyamızda ve bütün dünyada Müslümanların en zor zamanlarını yaşıyoruz. Yüce Rabb'imiz ramazan rahmetiyle bütün zorlukları arkamızda bırakmayı bize nasip etsin." dedi.

Van Müftülüğü yeni hizmet binasının temel atma töreni için kente gelen Görmez, Ulu Cami'de cuma hutbesi okudu.

Görmez yaklaşan ramazan dolayısıyla yeryüzündeki bütün mümin ve Müslümanlara "müjdeler olsun" deme günü olduğunu söyledi.

İlahi bir rahmetin insanları kucaklamaya ve kuşatmaya yeniden geldiğini dile getiren Görmez, şu ifadeleri kullandı:

"Her birimizi rahmetle kuşatan ramazan geliyor. Gelecek hafta inşallah hep birlikte Rabbimizin bu büyük rahmetine kavuşacağız. Ramazan bize büyük bir misafirdir. Ötelerden, yücelerden her sene kıymetli bir misafir olarak geliyor. Bu günlerde hep birlikte kalbimizi bu yüce misafire hazır hale getirmeliyiz. Evlerimiz, hanelerimiz ramazana hazır olmalı. Caddelerimiz, sokaklarımız, şehirlerimiz bu mübarek aya, Rabbimizin her sene bize rahmetinden gönderdiği bu muhteşem misafire hazır olmalı. O muhteşem misafir her sene bize büyük nimetlerle geliyor. Her şeyden önce ramazan, 14 asır önce olduğu gibi bize Kur'an'ımızı yeniden getirir. Biz kendimizi yeniden Kur'an'a hazırlamalıyız. Ramazan geldiğinde bütün kitapları bir tarafa bırakarak, Kur'an'a zaman ayırmalıyız."

Ramazan'ın insanlara iftarın sevincini, sahurun bereketini, her türlü kötülükten koruyacak orucu, Kur'an'ı getiren bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni, insanların varlığının sadakası olan fitreyi, fakirin yetimin halinden haberdar olmayı getireceğini vurgulayan Görmez, bu ayın insanları yeniden kardeş kılacağını, insanların kalplerini yeniden birbirine bağlayacağını söyledi.

- "Ramazan ilahi bir mekteptir"

Görmez, ramazanın ilahi bir mektep olduğunu ve herkesin kendini bu mektebe hazırlaması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hepimiz o mektepte öğrenci olmaya, birlikte o mektebin öğrencileri olarak tahsil görmeye hazır olmalıyız. İnsanız, unutuyoruz. Kendimizi unutuyoruz. Kardeşimizi, evladımızı, eşimizi, komşumuzu, fakiri, Rabbimizi unutuyoruz. Ramazan, bütün bunları bize hatırlatmaya geliyor. Ey iman edenler, Allah'ı unutanlardan olmayın. Allah'ı unutursanız Allah da size kendinizi unutturur. Allah'ı hatırlayan kendisini de hatırlar. Yeryüzünde en kötü unutkanlık insanın Rabb'ini unutması. Rabb'ini unuttuğu zaman insan kendini unutur. Ramazan bize Rabbimizi yeniden hatırlatmaya geliyor."

- "Bu ramazanda hak kavramı üzerinde duracağız"

Bu ramazanda hak kavramı üzerinde duracaklarını bildiren Görmez, "Eşinin, evlatlarının, yetimin, her can taşıyan varlığın sizin üzerinizde hakkı var." diye konuştu.

Görmez, ramazanın zaman zaman unuttulan bu hakları hatırlatmaya geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz orucu tutuyoruz fakat gıybet yapmaya, kul hakkını çiğnemeye devam ediyoruz. İftarı yapıyoruz, sevinçle iftar soflarında bir araya geliyoruz fakat yanı başımızdaki komşumuzu unutuyoruz. Halbuki ibadetlerimiz, kurbanlarımız bütün bu iyilikleri bize kazandırılmak için emredilmiş. Yeryüzünde gönül coğrafyamızda ve bütün dünyada Müslümanların en zor zamanlarını yaşıyoruz. Yüce Rabb'imiz ramazan rahmetiyle bütün zorlukları arkamızda bırakmayı bize nasip etsin. Kalplerimizi yeniden buluşturarak kardeşler topluluğu olarak yeryüzündeki bütün Müslümanlarla kardeşliğimizin misakını yenilenmiş olarak ramazana kavuşmayı bizlere nasip etsin. Ramazan mektebinin bizleri terk ettiğinde getirdiği bütün rahmetler, kalplerimizde, evlerimizde, sokaklarımızda caddelerimizde daim olsun."

Görmez, cuma namazını kıldırdıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti.