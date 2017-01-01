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İshak Paşa Sarayı’nda "19 Mayıs" yoğunluğu

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:29

AĞRI (AA) - Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençleri ağırladı.

Bu yıl hafta sonuyla birleşen "19 Mayıs" tatilini değerlendirmek isteyen ziyaretçiler, Osmanlı mimarisinin en seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret etti.

Çoğunluğunu öğrenci gruplarının oluşturduğu ziyaretçiler, tarihi sarayın içini öğretmenleriyle gezdiler.

Iğdır’dan öğretmenleriyle gelen Yıldız Koleji öğrencileri, mezuniyet töreni öncesi İshak Paşa Sarayı’nda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kolejin kurucu müdürü Gökhan Bayat, gençler için anlamlı bir günde İshak Paşa Sarayı’nda olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Bayat, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda öğrencilerimizle tarihi sarayımızı ziyaret ederek, böyle güzel bir günde burada olmak istedik. Tarihi değerlerimizi öğrencilerimiz, gençlerimiz görsün istedik." dedi.

Doğubayazıt İshak Paşa Ortaokulu öğrencileri de 19 Mayıs gezisi için İshak Paşa Sarayı’nı tercih etti.

Öğrencilerini sarayın her bölümünü gezdiren kafilenin lideri öğretmenlerden Emrah Sivri, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, bizler için tarihi değeri çok büyük olan İshak Paşa Sarayı’na bir gezi tertiplemek istedik. Sarayı görüp, tarihimizle ilgili önemli bilgiler öğrendikleri için öğrencilerimiz de gayet mutlu. Sarayı gezdikten sonra da hep beraber bu bölgede piknik yapacağız." diye konuştu.

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