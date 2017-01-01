DEAŞ sanığına 15 yıl hapis istemi

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ADANA (AA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde bir operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Ahmet Balık'ın DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen kardeşi hakkında 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı, Eryaman'da 19 Ekim 2016'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütü DEAŞ üyesi Ahmet Balık'ın, örgütle irtibatlı olduğu ve örgüt adına sansasyonel faaliyette bulunabileceği yönündeki istihbari bilgiler üzerine yakalanan kardeşi Adnan Balık hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Savcının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Balık ile ilgili "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Balık'ın evinde örgütsel dokümanlar bulunduğu belirtildi.

Balık, iddianamede yer verilen savunmasında, 6 kardeş oldukları ve ağabeyi Ahmet Balık'ın Ankara'da çatışmada öldüğünü bildirdi.

DEAŞ hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını öne süren Balık, ağabeyinin terör örgütüne katılımıyla ilgili malumatının bulunmadığını anlattı. Balık, yaklaşık 1 yıl önce ağabeyinin "Çalışmaya gidiyorum." diyerek evden ayrıldığı ve bununla ilgili kayıp müracaatında bulunduklarını iddia etti.

Balık, evde yapılan aramada el konulan kitapların ise ağabeyine ait olduğunu savundu.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise zanlının ikametinde bulundurduğu sayıca fazla kitap ve dokümandan terör örgütü DEAŞ'ın fikir ve ideolojisini benimsediğinin anlaşıldığı vurgulandı.

Kitapların niteliği gereği örgüte adam kazandırma ve propaganda amacıyla kullanılan türden olduğu, zanlının örgüt üyesi ağabeyiyle irtibat halinde bulunduğuna dair istihbari bilgilerin varlığı aktarılan iddianamede, zanlının DEAŞ ile organik bağ kurduğuna dair hakkında yeterli şüphenin mevcudiyeti de kaydedildi.