Bilecik merkezli FETÖ/PDY operasyonu

BİLECİK (AA) - Bilecik merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Şeyh Edebali Üniversitesi mezunu ve öğrencisi 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde, Bilecik merkezli Manisa, Kocaeli ve Hakkari'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Şeyh Edebali Üniversitesi mezunu ve öğrencisi 6 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.