Büyükşehir Gaziantepspor kritik virajda

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GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un kulüp başkanı Osman Toprak, yarın sahalarında taraftar desteğiyle Giresunspor'u yenerek ligde kalma umutlarını şansa bırakmak istemediklerini söyledi .

Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendileri adına hayati derecede önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

Giresunspor'u yenmeleri halinde düşme hattındaki diğer takımların alacakları sonuçlara bakmaksızın ligde kalabileceklerini aktaran Toprak, zor bir maçın kendilerini beklediğini ifade etti.

Rakiplerinin de play-off hedefi doğrultusunda maça odaklanacağını anlatan Toprak, şunları kaydetti:

"Rakibimizin içerisinde bulunduğu durum, maçın yüksek tempoda geçmesini sağlayacak. Teknik direktörümüz Hüseyin Kalpar'ın gelişiyle yükselişe geçen bir takımız. O yüzden seyir keyfi yüksek bir maç bizi bekliyor. Bizim ligde kalmamız için farklı seçenekler var ama biz Giresunspor'u taraftar desteğiyle yenip, ligde kalma durumumuzu şansa bırakmak istemiyoruz."

Osman Toprak, taraftarın önemine işaret ederek, ulaşım sorunu olanlar için yarın gün içerisinde kent merkezinden stadyuma otobüsler kaldırılacağını sözlerine ekledi.