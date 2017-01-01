Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu koşuldu

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Yarı Maratonu gerçekleştirildi.

Samsun Valisi İbrahim Şahin'in, Kurtuluş Yolu güzergahındaki Fuar Caddesi'nden startını verdiği 21 kilometre 100 metrelik yarı maratona 112 sporcu katıldı.

Sporcular, Atakum ilçesi Yeşilyurt Alışveriş Merkezi mevkisinden dönerek başladıkları yere geldi.

Yarı maratonda erkeklerde 1 saat 5 dakika 3 saniyelik derecesi ile Kenya'dan Getaye Gelow birinci, 1 saat 5 dakika 12 saniye ile Yusuf Alıcı ikinci, 1 saat 5 dakika 30 saniye ile de Aykut Taşdemir üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise 1 saat 16 dakika 6 saniyelik derecesiyle Sebahat Akpınar birinci, 1 saat 16 dakika 25 saniye ile Fadime Çelik ikinci, 1 saat 17 dakika 20 saniye ile de Fatma Demir üçüncü oldu.

Samsun Valiliğince birincilere 3 bin, ikincilere 2 bin, üçüncülere ise bin lira, Samsun Büyükşehir Belediyesince de ilk 10'a giren sporculara Cumhuriyet altını verildi.