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VAN (AA) - Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Van'da program kapsamında İskele Caddesi'nden Yaşar Kemal Parkı'na yürüyüş düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından vatandaşlar kutlama alanındaki stantları gezdi.

Etkinlikte sporcular güreş ve tekvando, Gençlik Merkezi ekibi de halk oyunları gösterisi sundu.

Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kurum amirleri ve gençler katıldı.

- Bitlis

Kent merkezi ve ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Bitlis Şehitliği önünde toplanan kurum amirleri, öğrenciler ve sporcular, Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve çeşitli yarışmalarda derece giren öğrencilere ödülleri verildi.

Müzik dinletisiyle devam eden etkinliğe Vali Yardımcısı Kamil Güzel, Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Güroymak ilçesindeki tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Kutlamalara katılan öğrenci ve vatandaşlara, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait şapkalar dağıtıldı.

Ahlat ilçesinde de Emir Bayındır Kümbeti önünden toplanan gençler, Aşağıçarşı Meydanı'na yürüdü.

Vatandaşların ilgi gösterdiği programda, mehteran takımı gösteri sundu.

Tatvan ilçesindeki tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehir Stadı'nda devam eden programda öğrenciler şiirler okudu, tekvando, judo, futbol, voleybol, hentbol, koşu ve dans gösterileri sundu.

- Muş

Muş'taki tören Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan gençlerin Hükümet Konağı'na yürüyüşüyle başladı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla süren etkinlikte, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Etkinlikte öğrenciler, tekvando, eskrim, jimnastik ve halk oyunları gösterisi sundu.

Malazgirt ilçesindeki tören de Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi'nde devam eden programda öğrenciler şiirler okudu.



- Hakkari

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler düzenledi.

Halk oyunları gösterisinin ardından Vali Cüneyit Orhan Toprak ve protokol üyeleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce açılan fotoğraf sergisini gezdi.

Yüksekova ilçesindeki Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nde devam eden programda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, bir konuşma yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çukurca ilçesinde de kutlandı.



Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu'nda devam eden etkinlikte çeşitli gösteriler sunuldu.

