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MHP Kırşehir yöneticisinin vefatı

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:44

KIRŞEHİR (AA) - Yeni atandığı ilk yönetim toplantısında kalp krizi sonucu vefat eden MHP Kırşehir İl Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Gözükara'nın cenazesi toprağa verildi.

Gözükara'nın cenazesi, Ahi Evran Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Cacabey Camisi'ne getirildi. Cenaze, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Gözükara'nın yakınları, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, CHP Kırşehir İl Başkanı Yılmaz Zengin, il genel ve belediye meclisi üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

MHP Genel Merkezi tarafından atanan il yönetim kurulu üyelerinin ilk toplantısı için dün akşam saatlerinde parti binasına gelen Gözükara, burada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

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