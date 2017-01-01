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RCDS heyeti Van'da

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:45
RCDS heyeti Van'da

VAN (AA) - Türkiye'ye düzenledikleri gezi kapsamında Van'a gelen Birleşik Krallık Savunma Etütleri Koleji (RCDS) heyeti, Vali İbrahim Taşyapan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Ankara'daki temaslarının ardından Van'a gelen 15 ülkeden 19 askeri ve siyasi yetkilinin yer aldığı heyet, Valiliğe ziyaret gerçekleştirdi.

Ali Paşa Toplantı Salonu'nda kabul edilen heyet, bir süre kentin coğrafi ve ekonomik durumuyla ilgili Vali Taşyapan'la görüştü.

Ziyarette konuşan Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Albay Toffer Beattie, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığına bağlı askeri akademide muvazzaf asker ve sivil üyelerin 11 aylık kursa katıldığıhı ve bu süreçte uluslararası güvenlik konusunda stratejik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Türkiye ve özelde Van'a gelme amaçlarının terör ve göç konularında yaşanan zorlukları öğrenmek olduğunu açıklayan Beattie, kentte karşılıklı sohbet ve soru cevap şeklinde bir toplantı gerçekleştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Vali Taşyapan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek kentin coğrafi, demografik, ekonomik ve kültürel yapısı hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin terörizmin uluslararası bir tehlike olduğunu dünyaya anlatmakta zorlandığını vurgulayan Taşyapan, şunları kaydetti:

"Terör günümüzde uluslararası boyut kazanmıştır. Artık bombaların Avrupa’nın başkentlerinde de başka yerlerde de patlayabileceği anlaşılmıştır. Uluslararası toplum terörizm konusunda mutlaka görüş birliğine varıp, ortak mücadele stratejisi belirlemek zorundadır."

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