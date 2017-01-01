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Terör örgütü PYD'nin sınıra Suriye ve Rus bayrağı çekmesi

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:52

KİLİS (AA) - Kilis'in karşı tarafında yer alan terör örgütü PYD'nin kontrolündeki bölgeye çekilen Rus ve Suriye bayraklarının silahlı kişiler tarafından korunduğu görüldü.

Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köyleri karşısında yer alan Halep'e bağlı Afrin ilçesinde belirli mesafelerle asılan Rus ve Suriye bayraklarının yanında nöbet tutan silahlı kişilerin yanında bulunan askeri radar cihazı dikkati çekiyor.

Öte yandan, güvenlik duvarı çalışmalarının devam ettiği Türkiye-Suriye sınır hattında güvenlik güçlerinin bölgedeki önlemlerini artırdığı gözlemlendi.

Yerel kaynaklar, bayrakların bölgenin kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yi korumak amacıyla asıldığını belirtiyor.

Bayraklar, 11 Mayıs’ta terör örgütü PYD tarafından asılmıştı.

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