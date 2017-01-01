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Gaziantepspor son kozunu oynuyor

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:03


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'e tutunma imkanını oldukça zora sokan Gaziantepspor, yarın deplasmanda, kendisiyle aynı durumda bulunan Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak kritik maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 32. hafta maçları öncesi Gaziantepspor 26 puanla 17., Çaykur Rizespor ise 27 puanla 16. sırada bulunuyor.

Her iki takım adına da telafisi olmayan karşılaşmada puan kaybeden ekibin bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşecek. Galip gelen taraf ise aynı gün saat 19.00'da başlayacak Antalyaspor-Bursaspor maçında yeşil-beyazlı ekibin alacağı skora göre yine küme düşebilecek.

Gaziantepspor'da, sakatlıkları bulunan Abdullah Elyasa Süme ve Marcinho'nun yanı sıra izinli olan kaleci Gökhan Değirmenci forma giyemeyecek.

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