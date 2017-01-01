Cizre'de arıcılara arı ve kovan desteği

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, "Cizre ve Köylerinde Arıcılığı Geliştirme Projesi" kapsamında 50 çiftçiye 25 arı kovanı ve bin 250 arı dağıtıldı.

Cizre Kaymakamlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Şırnak Arıcılar Birliğince yürütülen proje kapsamında arı ve kovanlarının çiftçilere dağıtımı nedeniyle düzenlenen törende konuşan İçişleri Bakanlığınca Cizre Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ahmet Adanur, bal konusunda ilçede büyük adımlar atıldığını söyledi. Bu kapsamda Kaymakamlık ve Belediye olarak birçok çalışma yürütüldüğünü belirten Adanur, ilçede sadece arıcılara değil çiftçilere yönelik de birçok proje hazırlandığına işaret etti.

"Çilek bahçesi, tavukçuluk ile bağ ve bahçe kurulmasına yönelik projeler yapıyoruz. Yani her alanda varız. Arıcılığı belli ölçüde yapan çiftçiler var, ciddi anlamda bal üreten çiftçilerimiz de var. Bu gerçekten çok önemli bir proje ve iyi sonuç alırsak devamını da getiririz. Çiftçilerimizin Beytüşşebap balına katkı sunma anlamında hareket etmesi gerekir." diyen Adanur, bu kapsamda 50 çiftçiye bin 250 arı dağıttıklarını dile getirdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bekir Kılıç, GAP ile birçok arıcılık projesini yürüttüklerini, yaklaşık 60 bin farklı arı kovanları bulunduğunu aktardı.

Kılıç, organik bal üretmenin önemine değinerek bütün tarımsal ürünlerde olduğu gibi balda da organik ve kaliteli üretimin pazarlamayı kolaylaştıracağını vurguladı.

- "Bu proje ile bölgemizde bal üretimi artacaktır"

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ayhan Buğday, bölgedeki bitki örtüsünün çeşitli olduğunu, meyve üretiminde kalitenin artmasında arıcılığın da büyük payı bulunduğunu söyledi.

Tarımsal üretimde kalite, miktar ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik projelerden olan "Arıcılığı Geliştirme Projesi" çerçevesinde ilçede 50 çiftçiye yüzde 70'i GAP İdaresi, yüzde 30'u çiftçi katkısı olan arı ve arı kovanı dağıtımı yapıldığını anlatan Buğday, "Bu proje ile bölgemizde bal üretimi artacaktır. Bu sayede çiftçilerimizin gelir seviyesinin artırılması amaçlanmaktadır." diye konuştu.

Törende daha sonra Kaymakam Adanur ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bekir Kılıç tarafından arılar ve arı kovanları dağıtıldı.

Törene, Şırnak Gıda Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Selman Demirel, Şırnak Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Habip Aşan, Tarım ve Kredi Kooperatif Başkanı Bedirhan Şık, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarıyıldız, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Behmen Yılmaz, proje koordinatörü Sultan Güngör ve çiftçiler katıldı.