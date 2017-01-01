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Su kanalına düşen sürücüyü polis kurtardı

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:11

AYDIN (AA) - Aydın'da sulama kanalına düşen otomobil içerisindeki kişiyi, polis memuru kurtardı.

Reyhan Yüksel'in (79) kullandığı 09 KS 298 plakalı otomobil, hayvan pazarı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ekipte görevli polis memuru Yılmaz İncesu, üniformasını çıkararak suya atladı.

Otomobilin kapısını açarak şoförü kurtaran İncesu, ip yardımıyla sürücüyü kanalın kenarına getirdi.

Diğer polis memurlarının da yardımıyla kanaldan çıkarılan sürücü Yüksel, 112 Acil Servis ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yüksel'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis memuru Yılmaz İncesu, otomobilin su almaya başladığını görünce itfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeden suya atladığını, insanlık ve mesleki görevini yerine getirdiğini söyledi.

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