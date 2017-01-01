Eskrim: Çilek Kupası Turnuvası

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ZONGULDAK (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Çilek Kupası Turnuvası, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başladı.

Ereğli Gençlik Merkezi Spor Salonu'ndaki organizasyona Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 ilden 514 sporcu katılıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu İl Temsilcisi Murat Ergin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, minik sporcuları ilçede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvaya katılımın yüksek olduğunu belirten Ergin, "Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. 514 sporcu, 3 gün boyunca dereceye girebilmek için ter dökecek. Federasyonumuza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İlçemiz, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular ve aileleriyle şenlendi." diye konuştu.

Kategorilerinde ilk 8'e giren sporcular, 21 Mayıs Pazar günü sona erecek turnuvada ödüllendirilecek.