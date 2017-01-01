Duasını yaparken yağmura yakalandılar

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KONYA (AA) - Konya'nın Halkapınar ilçesinde duası yapıldığı sırada yağmur yağdı.

İvriz Mahallesi Muhtarlığınca düzenlenen yağmur duasına çok sayıda kişi katıldı. Dua etmek üzere toplanan kalabalık, bu sırada başlayan sağanağa rağmen duayı tamamladı. Islanan katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

İvriz Muhtarı Cumali Yurter, talep doğrultusunda yağmur duası programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dua ederken yağan yağmurdan dolayı büyük mutluluk duyduklarını anlatan Yurter, "Her yıl yağmur duasını yapıyoruz. Hatta bu durum geleneksel hale geldi. İlk defa yağmura tutulduk. Sağanağa rağmen hiç kimse yerinden ayrılmadı. Duamızı tamamladık." diye konuştu.