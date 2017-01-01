Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

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KASTAMONU (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'de yönetim sisteminin değiştiğini belirterek, yeni bir atılım döneminin başlayacağını bildirdi.

Özlü, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde, halk oylamasının ardından Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini vurguladı.

Bakan Özlü, "Türkiye'de yönetim sistemi değişti. Yeni bir sistem var. Bu yeni sistemden sonra yeni bir atılım dönemi başlayacak. Bu atılım döneminin üç ayağı var. Daha fazla demokrasi, daha fazla değişim, dönüşüm ve daha fazla reformların devamı. Bunu değişim, demokrasi ve reform olarak tanımlayabiliriz." diye konuştu.

Kastamonu'nun da bu değişim, dönüşüm ve reformlardan payını alacağını dile getiren Özlü, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Kastamonu'nun her türlü sorununu Bakanlar Kurulunda takip etmeye gönüllüyüm. Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte bana düşen ne görev varsa takip edeceğim. Kastamonu'yu daha fazla geliştirmek için çalışacağız." diye konuştu.

Ziyarette Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Mustafa Elmaz, Özlü'ye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Özlü, Eligüzel Camisi'nin açılışına katıldıktan sonra partisinin Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti, İl Başkanı Halil Uluay ve partililerle sohbet etti.