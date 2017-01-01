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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger:

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:37

SAMSUN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, "Önümüze '2019 hedefleri' diye konulan hedeflerle ilgili şunu açıkça söyleyeyim: Bizim için 2019 yeni bir referandumdur. Bizim için süreç tamamlanmadı." dedi.

Aksünger, partisinin Samsun İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın CHP ailesine, cumhuriyetçilere, demokrasi ve özgürlük sevdalılarına kutlu olmasını diledi.

Halk oylaması süreci geçirdiklerini ancak bu sürecin daha bitmediğini anlatan Aksünger, mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Aksünger, şöyle konuştu:

"Önümüze '2019 hedefleri' diye konulan hedeflerle ilgili şunu açıkça söyleyeyim: Bizim için 2019 yeni bir referandumdur. Bizim için süreç tamamlanmadı. Bu süreç bitmedi. Biz rejim değişikliği konusunda olsun, parlamentonun yerle bir edilmesi, yargının bağımsızlığını yitirmesi konusundaki mücadelemizi 2019'a taşıyacağız. Hayır cephesi olarak söylüyorum. Oranın lokomotifi olarak CHP, o gün bu rejimi tekrar inşa edecek olan sonucu almak için tüm hayır cephesinin bileşenleriyle omuz omuza gidip referandumda yeniden paradigmalarını ortaya koyacaktır."

Türkiye'nin itibarının çöktüğünü iddia eden Aksünger, şunları söyledi:

"Orta Doğu'da bir çözümün parçası olmasına imkanı olmayan bir ülke haline geldik. Eskiden Orta Doğu'da Türkiye bir 'ağabey' rolündeydi. Türkiye ekonomik anlamda her yerden kıskaca alındı. Bunların hepsi üzüntü verici ama bunun bize umut kırgınlığı yaratmayacağına inanıyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Referandum sürecinde de gösterdik ki gerçekten mücadelenin mihmandarı olduk. Kim ne derse desin. Onların bütün tahriklerine, her çıktıklarında genel başkanımıza ahlaksızca saldırmalarına, CHP'ye, Mustafa Kemal'e, İnönü'ye saldırmalarına rağmen halka gerçekleri anlatmaya çalıştık."


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