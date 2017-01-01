Samsunspor avantajını korumak istiyor

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SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Bandırmaspor maçında alınabilecek üç sonucun ikisi bize yarıyor. Bu da bizim için avantaj olacaktır." dedi.

Özköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımının çok zorlu süreçlerden bu noktaya ulaştığını söyledi.

Ligde normal sezonun son haftasında oynayacakları Bandırmaspor maçının hem kendileri hem de rakipleri açısından önem taşıdığına dikkati çeken Özköylü, "Hala sıkıntılar devam ediyor. Buna rağmen önemli bir başarı gösterdiğimizi düşünüyorum. Yaşanan her türlü sıkıntıya rağmen elimizden geleni yaptık. Daha iyisini yapabilir miydik, belki futbolcuların sahaya çıkarken kafası rahat olsa bunu yapabilirdik ama saha dışından destek beklediğimiz noktalarda bu desteği alamadık." ifadelerini kullandı.

Saha dışı etkenler nedeniyle yıprandıklarını vurgulayan Özköylü, alamadıkları destek sebebiyle futbolcuların da kendilerinin de etkilendiğini anlattı.

Futbolun sadece sahada oynanan ve kazanılan bir oyun olmaktan çıktığını belirten Özköylü, "Sahaya çıkan insanların kafasının her zaman rahat ve huzurlu olması gerekiyor. Maalesef biz bunu hiç yaşayamadık. Hep sıkıntı ve problemlerle uğraştık. Buna rağmen dik durmaya çalıştık." diye konuştu.

Osman Özköylü, rakipleri Bandırmaspor'un çok daha gerisinden gelerek bu noktaya ulaştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yarıştığımız rakiplerimizin hepsi puan olarak bizden öndeydi. Hepsini geçme başarısı gösterdik. Bandırmaspor maçında alınabilecek üç sonucun ikisi bize yarıyor. Bu da bizim için avantaj olacaktır. Maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz ama üç ihtimalin en azından ikisinin bize yaraması memnun edicidir. İnşallah maçı kazanacağız. Yarın gerçek kimliğimizi sahaya yansıtacağız. Futbolcular ve biz, bu kulübe hizmetimizi en iyi şekilde tamamlayıp sezonu bitirmiş olacağız."