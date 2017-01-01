MDOB "Hanım Olan Hizmetçi" ve "Rita" operalarını sahneleyecek

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Hanım Olan Hizmetçi" ve "Rita" operalarının Mersin prömiyerlerini gerçekleştirecek.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü sanatçı Giovanni Battista Pergolesi'nin bestelediği "Hanım Olan Hizmetçi" operası, yarın Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturulacak.

Beceriksiz, rahatına düşkün ve zengin bir erkek ile onun çocuk yaşta evine alıp büyüttüğü güzel ve kurnaz bir genç kız olan hizmetçisi arasında geçenleri konu eden eserde başlıca rolleri Kıvanç Uğraşbul, Volkan Şen, Sevil Erçak, Itır Gözde Tuyan, Tolga Erden ve Zeynep Özgür Yılmaz dönüşümlü olarak paylaşacak.

"Komik opera" tarzının önemli eserleri arasında gösterilen operanın ardından, İtalyan sanatçı Gaetano Donizetti'nin tek perdelik operası "Rita" sahnelenecek.

Şiddet uygulayan kocası Gasparo’nun öldüğünü öğrenince yeni bir hayata başlayan ve bir motel işleterek hayatının dizginlerini elinde tutmaya çalışan Rita'nın hikayesini anlatan eserde Işıl Cavga Bölükbaşı, Funda Hayfavi, Dağhan Ergün, Erhan Kaya, Mehmet Erkoç, Serkan Karagöz ve Levent Yetkin oynayacak.

Mersin prömiyerleri yapılacak eserlerin, orkestra yönetmenliğini Nathalie Marin ve Aytuğ Ülgen, sahne yönetmenliğini ise Süleyman Tekin yapacak.