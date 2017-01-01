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Ahıska Türklerine uzun dönem ikamet müjdesi

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:51

ERZİNCAN (AA) - Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucunda, 1 Ocak 2017'den önce Türkiye’ye gelerek burada yaşayan Ahıska Türklerine uzun dönem ikamet izni verilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye’de yaşayan Ahıska Türklerine “uzun dönem ikamet izni” verilmesi kararı alındı. Dünya Ahıska Türkleri Birliği ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışma ile 1 Ocak 2017'den önce Türkiye’ye gelerek burada yaşayan Ahıska Türkleri, uzun dönem ikamet iznine başvurabilecek.

Ahıska Türklerinin vatandaşlığa alınmasına ilişkin atılan önemli adımlardan olan uzun dönem ikamet izni için 22 bin 800 Ahıska Türkü, 15 Ağustos 2017'ye kadar ikamet ettikleri illerdeki Göç İdaresi İl Müdürlüklerine başvuru yapabilecek. Başvurular sonunda Müdürlüklerde oluşturulan komisyonlarca Ahıska Türkü olduğu ispatlananlar uzun dönem ikamet izni hakkından yararlanacaklar.

Uzun dönem ikamet izni verilecek Ahıska Türkleri, süresiz çalışma izni hakkına sahip olacak ve aile fertleriyle genel sağlık sigortası haklarından da yararlanacak. Uzun dönem ikamet izni ile Türkiye’de 5 yılı dolduran Ahıska Türkleri ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına müracaat edebilecek.

Öte yandan 1 Ocak 2017'den sonra Türkiye’ye giriş yapan Ahıska Türkleri ise kısa dönem ikamet iznine başvuru yapabilecek.

AA muhabirine açıklamada bulunan DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, şunları söyledi:

“Burada uzun vadede yaşayan Ahıskalılar var. Onlar zamanında kendi imkanları ile buraya gelmişler ama maalesef kaç senedir onlara vatandaşlık verilmemişti. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile Bakanlar Kurulunun kararıyla geçen Şubat ayında toplantı oldu ve orada bir karar çıktı. 1 Ocak 2017 tarihine kadar gelen Ahıskalıların hepsine kimlik verilecek. Yeni şekilde süresiz bir kimlik. O kimliği alan Ahıskalılar, Türkiye vatandaşı kimliği alacaklar. Ama bu geçici bir kimlik olacak. Bu geçici kimlik Türk vatandaşlarının kimliğine benzer olacak. Ama en önemlisi de bu kimliği alanlar hem çalışma hakkına sahip olacaklar hem de sosyal sigortalar gibi haklara dahil olacaklar. Kısaca verilecek kimliğin sahibi Türk vatandaşlarının haklarına sahip olan bir vatandaş olacaklar. ”

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