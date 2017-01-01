Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ihbar üzerine Gürcistan uyruklu 2 kişinin yönettiği fuhuş çetesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takiplerinin sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gürcistan uyruklu Zulfira İ. ve Mariana P. "çete lideri olmak", Yılmaz K, İbrahim A, Emrah A. ve Hasan Y. ise "fuhuşa aracılık etmek ve yer temi̇n etmek" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.