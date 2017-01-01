Bisikletle dünyayı geziyorlar

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BARTIN (AA) - Dünya turu için bisikletleriyle Hollanda'dan yola çıkan çift, 5 ay süren yolculuğunun ardından Bartın'a ulaştı.

Aslen Manisalı olan ve Almanya’da yaşayan Umut Doğdu (38), eşi Justina Nainyte (30) ile 7 Ocak 2017'de Hollanda'dan yola çıktı.

Atlas Okyanusu'ndan Hint Okyanusu'na bisikletleriyle gitmeyi hedefleyen çift, şu ana kadar Almanya, Çekya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'ı gezerek Türkiye'ye geldi.

Doğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin eşi Litvanyalı Justina Nainyte ile okyanustan okyanusa bisikletle gitmek olduğunu söyledi.

Türkiye'den sonra Gürcistan, Azerbeycan, İran ve Hindistan üzerinden Uzak Doğu'ya gideceklerini belirten Doğdu, şöyle konuştu:

"Avrupa'yı kışın geçtik, bizi gören insanlar biraz şaşırıyor. Son 30 yılın en soğuk kışlarından birini yaşadı Avrupa. İnsanlar arkadaşça, yardımsever ve dostça davrandı. Birkaç münferit olay dışında yolculuğumuz iyi geçti. Sürücüler de bizlere saygılı davrandı, bizi hiç tehlikeye düşürmedi. Farklı bir deneyim yaşama, değişik ülkeleri görmek bir de iki okyanus arasını bisikletle gezmek istedik."

Bisikletle gezerek ülkelerdeki güzellikleri daha çok görme imkanı bulduklarını ifade eden Doğdu, insanlara bisikletle yolculuk yapılabileceğini gösterdiklerini dile getirdi.

Nainyte de "Çok güzel bir doğaya ve tabiata sahipsiniz, lütfen dışarı çıkarak bu güzelliği keşfedin ve doğayı temiz tutun." ifadelerini kullandı.



