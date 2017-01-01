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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenliği etkinlikleri kapsamında, ev hanımlarınca yapılan Osmanlı çilekli pastaları yarıştı.

Amfi Tiyatroda etkinlikler kapsamında Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneğinin organizasyonunda, ev hanımları tarafından yapılan Osmanlı çilekli pastaları, jürinin beğenisine sunuldu.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli jüri üyeleri, sunum, tat ve görünüm olarak pastaları değerlendirdi.

Çeşitli figürlerle süslenen pastalar, hem jürinin hem de yarışmayı izlemeye gelenlerin ilgisini çekti.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, yurt içi ve dışından talep gören Osmanlı çileğinin, ilçede yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

İlçenin en önemli değeri olarak Osmanlı çileğini kabul ettiklerini anlatan Uysal, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz günden beri çalışmalarımızı hızlandırdık. Osmanlı çileği bir tek ilçemizde bulunmaktadır. Aroması, kokusu ve sağlığa kattığı değerlerle son derece önemli bir ürün. Artık adım adım değil, koşarak gitmemiz lazım. Kaybettiğimiz gün, ay ve yılları kazanmamız lazım. Osmanlı çileğinin üretiminin artması, hak ettiği noktalara gelmesi için destek vermeye dün olduğu gibi bugünde yarın da hazırız."

Dernek Başkanı Şaban Çetinkaya da Osmanlı çileğinin üretimini her yıl bir adım daha ileriye götürebilmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

"Osmanlı Çileği Pasta Yarışması"nda dereceye girenlere, 21 Mayıs'ta ödüllerinin verileceği bildirildi.



